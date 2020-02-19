Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Дзындзя.
Так, сегодня в зале Парламента почтили память погибших в войне на Донбассе. После оглашения минуты молчания все депутаты поднялись и Бужанский в том числе.
Затем в Раде почтили минутой молчания погибших на Майдане. В этот раз Максим Бужанский остался сидеть на своем месте.
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Всі нардепи встають, щоб вшанувати пам’ять загиблих, а Max Buzhanskiy – ні!
📹: Андрій Дзиндзя
Опубліковано Букви Середа, 19 лютого 2020 р.
- Ранее народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский внес в Парламент законопроект о признании утратившим силу закона о функционировании украинского языка.