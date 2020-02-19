Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Дзындзя.

Так, сегодня в зале Парламента почтили память погибших в войне на Донбассе. После оглашения минуты молчания все депутаты поднялись и Бужанский в том числе.

Затем в Раде почтили минутой молчания погибших на Майдане. В этот раз Максим Бужанский остался сидеть на своем месте.

Against modern world Конкурс на кращий підпис 🔥 Всі нардепи встають, щоб вшанувати пам’ять загиблих, а Max Buzhanskiy – ні! 📹: Андрій Дзиндзя Опубліковано Букви Середа, 19 лютого 2020 р.