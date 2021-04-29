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«Слуга» Демченко на засіданні грався із застібкою на сукні депутатки Янченко: фото

Народний депутат, член комітету з питань правової політики Сергій Демченко під час засідання у Верховній Раді грався із застібкою на сукні депутатки Галини Янченко.

Четверг, 29 апреля 2021, 13:25

Про це розповідають #Букви.

Фотокореспондент видання зафіксував руку нардепа на застібці сукні його колеги, що стояла попереду. Чи Сергій Демченко удавав, що розстібає сукню, чи просто грався, #Букви встановлюють. Також невідомо чи відбувалося це зі згоди народної депутатки. З нею також #Букви намагаються зв’язатися.

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А ще за тим, що відбувається уважно стежив нардеп Олександр Дубінський.

Галина Янченко Галина Янченко Галина Янченко

Фото: #Букви

У вівторок, 27 квітня, народний депутат від “Слуги народу” Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.

Теги: фото, Галина Янченко, Сергій Демченко, Слуга народа

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