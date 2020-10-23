Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский третий раз за неделю нарушил правила дорожного движения.

Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на автодороге М 03 (Киев – Харьков – Довжанский). Нарушение зафиксировали сегодня, 23 октября, в 10:21.

“Интересно, будет хоть один день, когда такого не будет? Просто яркая иллюстрация того, что нам нужна система баллов. И аннуляция удостоверений после энного нарушения”, – отметил журналист.

Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за неделю нардеп игнорировал правила трижды.

18 октября Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, который был припаркован в неположенном месте и который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп обозвал журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.

21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.