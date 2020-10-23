Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей странице в Facebook.
По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на автодороге М 03 (Киев – Харьков – Довжанский). Нарушение зафиксировали сегодня, 23 октября, в 10:21.
“Интересно, будет хоть один день, когда такого не будет? Просто яркая иллюстрация того, что нам нужна система баллов. И аннуляция удостоверений после энного нарушения”, – отметил журналист.
Напомним, что это не единичный случай нарушения Дубинский ПДД. Всего за неделю нардеп игнорировал правила трижды.
18 октября Опанасенко сфотографировал автомобиль BMW, который был припаркован в неположенном месте и который потом эвакуировали. Этот автомобиль так же является собственностью Дубинского. В ответ на публикацию нардеп обозвал журналиста: “Машина моя. Штраф оплачен. И не завидуй, лох”.
21 октября авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали в 10:45.
- Народные депутаты Александр Дубинский и Антон Яценко часто превышают скорость на дорогах, и не платят за нарушения штрафы.