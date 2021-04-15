Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Гурін переписувався із користувачем на ім’я Бенедикт Херманн. Згідно з даними в Мережі, людина з таким ім’ям (принаймні донедавна) була співробітником Представництва ЄС в Україні.
Саме з ним Гурін днями поділився анекдотом про українських президентів наступного змісту:
“Перший віддав ядерну зброю,
Другий створив олігархат,
Третій захопився бджолами,
Четвертий був бандитом,
П’ятим став кондитер,
Шостий комік.
На сьомого будуть балотуватися боксер, клоун, кондитер і кума Путіна”.
Як відомо, першим президентом України був Леонід Кравчук, другим – Леонід Кучма, третім – Віктор Ющенко, четвертим – Віктор Янукович, п’ятим – Петро Порошенко, а шостим – Володимир Зеленський.
Раніше в “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
Судячи з листування, співрозмовник нардепа Гуріна анекдот оцінив.
Крім того, Гурін переглядав у телефоні список, схожий на перелік планів на 2021 рік. Серед іншого, в цьому списку є такі пункти, як “зачати дитину” та придбати квартиру на вулиці Гончара, 15.
А пункт “відкрити ФОП” перекреслений.
Варто зазначити, що вулиця Олеся Гончара знаходиться в Шевченківському районі столиці. Вартість квадратних метрів там різна.
Наприклад, двокімнатну квартиру на вул. Гончара 15/3 зараз продають за $235 тисяч ($4052 за квадратний метр).
На тій же вулиці, однак в іншому будинку, можна придбати житло й дешевше (але без ремонту).
Як відомо, нардеп Гурін раніше відзначився заявами щодо коронавірусу. Він, зокрема, висловив думку, що потрібно звільняти лікарів, які відмовляються вакцинуватися проти COVID-19.
Крім того, народний обранець пропонував обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації проти коронавірусу без медичних причин.
- Більш ніж половина українців (57,1%) не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.