Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін поділився в чаті анекдотом про українських президентів, у якому нинішнього главу держави Володимира Зеленського, судячи з усього, названо "коміком" та "клоуном".

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Гурін переписувався із користувачем на ім’я Бенедикт Херманн. Згідно з даними в Мережі, людина з таким ім’ям (принаймні донедавна) була співробітником Представництва ЄС в Україні.

Саме з ним Гурін днями поділився анекдотом про українських президентів наступного змісту:

“Перший віддав ядерну зброю,

Другий створив олігархат,

Третій захопився бджолами,

Четвертий був бандитом,

П’ятим став кондитер,

Шостий комік.

На сьомого будуть балотуватися боксер, клоун, кондитер і кума Путіна”.

Як відомо, першим президентом України був Леонід Кравчук, другим – Леонід Кучма, третім – Віктор Ющенко, четвертим – Віктор Янукович, п’ятим – Петро Порошенко, а шостим – Володимир Зеленський.

Раніше в “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.

Судячи з листування, співрозмовник нардепа Гуріна анекдот оцінив.

Крім того, Гурін переглядав у телефоні список, схожий на перелік планів на 2021 рік. Серед іншого, в цьому списку є такі пункти, як “зачати дитину” та придбати квартиру на вулиці Гончара, 15.

А пункт “відкрити ФОП” перекреслений.

Варто зазначити, що вулиця Олеся Гончара знаходиться в Шевченківському районі столиці. Вартість квадратних метрів там різна.

Наприклад, двокімнатну квартиру на вул. Гончара 15/3 зараз продають за $235 тисяч ($4052 за квадратний метр).

На тій же вулиці, однак в іншому будинку, можна придбати житло й дешевше (але без ремонту).

Як відомо, нардеп Гурін раніше відзначився заявами щодо коронавірусу. Він, зокрема, висловив думку, що потрібно звільняти лікарів, які відмовляються вакцинуватися проти COVID-19.

Крім того, народний обранець пропонував обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації проти коронавірусу без медичних причин.