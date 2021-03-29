Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин предлагает ограничивать права тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса без медицинских причин, ведь это несет угрозу для жизни и здоровья других граждан.

Об этом Гурин написал в Facebook.

По его словам, так следует поступить после того, как Украина будет обеспечена вакцинами на 100% населения: “Страна должна двигаться тем же путем, по которому движется Израиль и скоро последуют другие цивилизованные страны – частично ограничивать права тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских причин”.

“Прежде всего, это посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей. Для такого ограничения на национальном или региональном уровне, при необходимости, может быть применена ст. 64 Конституции Украины”. (Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25 , 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 этой Конституции)

По словам Дмитрия Гурина, люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать том, что кто-то боится – “если человек боится, он вправе сидеть дома”.

Нардеп напомнил, что заболевание COVID-19 не формирует стойкий иммунитет. Поэтому даже те, кто переболел, должны вакцинироваться.

“Каждые 4 минуты от COVID-19 умирает украинец. Возможно кого-то эта дискуссия огорчает, однако гораздо более расстроенными есть люди, стоящие у гроба родственника, умершего от” ковиду “. Пандемия усиливается … Государство уже начала направление в сторону цивилизации – недавно Верховный суд признал законным запрет невакцинированным по календарю прививок детям посещать школу. Такие дети должны перейти на домашнее образование. Это решение вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

А еще “слуга” Гурин отметил, что кампания по вакцинации, организованная Степановым полностью провалена.

“Проваленная поставки в страну вакцин. Проваленная вакцинация приоритетных групп. Проваленная организация доступа к остаткам вакцин украинский, которые готовы вакцинироваться (и бегают по заведениям в поисках этих остатков). И главное, коммуникация вакцинации провалена столь позорно, что даже идут разговоры об отказе от закупок вакцины AstraZeneca, которой вакцинируется пол Европы”.

На старте вакцинации заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что прививки будут делать по желанию. Это говорил и президент Владимир Зеленский.

Так же и министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что вакцинация против коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной.