Помощник по организации питания в Букингемском дворце 37-летний Адамо Канто украл медали и фотографии из резиденции королевы Великобритании Елизаветы II и продавал их на eBay.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Канто признал себя виновным в Вестминстерском магистратском суде по трем пунктам обвинения в воровстве в период с 11 ноября 2019 по 7 августа 2020 года.

Во время судебного заседания стало известно, что за время эпидемии COVID-19 обязанности мужчины были изменены: в них включили дополнительную уборку, что и предоставило Канто доступ к офисам и другим помещениям, которые ранее были для него закрыты.

По словам прокурора Саймона Могана, некоторые из украденных товаров на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч фунтов стерлингов были выставлены на продажу на eBay. В общей сложности 37 предметов были выставлены на продажу “значительно ниже” их настоящей стоимости на eBay, а Канто заработал на них 7741 фунт стерлингов.

Одним из предметов был фотоальбом королевского государственного банкета о визите президента США Дональда Трампа в Британию стоимостью 1500 фунтов стерлингов.

Кроме того, Канто также украл официальные фотографии с автографами герцога Сассекского и герцога и герцогини Кембриджских, а также медаль Командора Королевского викторианского ордена из шкафчика бывшего офицера британской армии генерал-майора Ричарда Сайкса, которую ему подарила королева в 2010 году.

В настоящее время подозреваемого отпустили под залог, но ему грозит тюремное заключение. Дело направлено в Королевский суд Саутуарка.