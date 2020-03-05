Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Кабанов обратился с запросами в следственные органы, чтобы они нашли авторов негативных комментариев под научной работой "Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір" Татьяны Ефименко - академика НАН Украины.

Запросы обнародованы на официальной странице нардепа на портале Верховной Рады.

Кабанов опубликовал запросы в Офис Генерального прокурора, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Госбюро расследований (ГБР).

“На сайте комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники о работе по теме “Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір” размещено 57 положительных комментариев авторитетных зарубежных и отечественных ученых и практиков относительно содержания и актуальности указанной работы. Кроме них размещено два идентичных комментария, которые не относятся к сути коллективной работы, содержат бездоказательные утверждения, порочащие достоинство и честь, а также деловую репутацию одного из авторов”, – говорится в тексте запроса.

“В открытых источниках не найдено подтверждение того, что комментаторы – члены Союза экономистов Украины, доктора экономических наук, профессора, как это указано в комментариях от их имен… Также из Союза экономистов Украины получено сообщение, что указанные лица не являются членами правления Союза экономистов Украины”, – отметил нардеп.

Нардеп подчеркивает серьезность ситуации тем, что публикация подобных отзывов на официальном сайте может нанести ущерб академику, а также репутации Украины.

Поэтому Кабанов просит сообщить официально, есть ли сведения о коррупции, к которой причастна Татьяна Ефименко как руководитель Академии финансового управления, и на какой стадии рассмотрения они находятся. А также просит “с целью установления стороны в судебной тяжбе установить личности и привлечь к ответственности авторов комментариев, которые публикуют бездоказательную информацию”.

Стоит отметить, что “слуга народа” Александр Кабанов перед избранием работал в ООО “Квартал 95”.