"Слуга народа" Александр Качура написал письмо в регламентный комитет Верховной Рады на нардепа от "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко из-за ее выступления в сессионном зале Парламента в мае.

Об этом нардеп написала в Facebook.

По словам Ирины Геращенко, Качура прославился тем, что написал “кляузу” на народного депутата от “ЕС” Ирину Федину и волонтера Марусю Зверобой об угрозах президенту Зеленскому, на основе которой и было заведено уголовное дело против них.

“Сейчас он накатал кляузу на меня. Требует, чтобы регламентный комитет провел партсобрание “слуг” и рассмотрел снова мое поведение – потому что в выступлении о “рабах, подножке Кремля и ФСБшных консервах “Укринського выбора” Качура вроде увидел себя”, – отметила Ирина Геращенко.

26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами. “Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

Напомним, Софии Федине вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).