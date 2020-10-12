Народный депутат Александр Качура подал в суд на коллегу по фракции "Слуга народа" Елизавету Богуцкую из-за оскорбительного сообщения в Facebook.

Об этом Качура сообщил на своей странице в Facebook.

“Вчера Елизавета написала оскорбительный пост до меня. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированной РФ Автономной республики Крым. Хотя такая польза будет от” деятельности “Елизаветы для крымчан”, – заявил он.

Речь идет о вчерашнем сообщении Богуцкой, в котором она прокомментировала заявление Качуры по вакцинации от коронавируса российским препаратом.

“Мне плевать, что там себе решил уколоть Качура, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации – это уже слишком. Это же надо быть тупым сапогом, чтобы на украинцах тестировать русский медицинский полуфабрикат!” – написала Богуцкая.

В ответ на сообщение Качуры по иску в суд Богуцкая заявила, что придет на заседание, “послушает, какие конкретно слова, прочитанные на ее странице, оскорбили заявителя”.

“И почему другие, написанные несколькими строками ниже, не вызывали у него никаких эмоций? Мне и самой интересно”, – отметила нардеп.

Она заметила, что не собирается подавать встречный иск в суд.