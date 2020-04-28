Об этом сообщают #Буквы.
Корреспондент издания зафиксировал, как нардеп в сопровождении девушки передвигался по улице Грушевского в центре Киева на автомобиле с откидным верхом — Mercedes R129 2001 года выпуска.
Этот кабриолет — спортивное авто люкс-класса (четвёртое поколение линейки SL) немецкой марки Mercedes-Benz. Он выпускался с 1989 по 2001, всего за 13 лет было произведено только 204 940 единиц. Сейчас автомобиль можно купить по цене от 35 тысяч долларов.
В 2002 году эта модель уступила место своему наследнику — Mercedes-Benz R230. Именно на этом авто передвигался основатель компании Apple Стив Джобс.
Стоит отметить, что указанный автомобиль не был отображен в декларациях нардепа за 2018 и 2019 годы. Кроме того, в соответствии с декларациями, народный депутат, задекларировавший более 5 млн гривен, не владеет и другими транспортными средствами.
При этом в конце 2019 года Куницкий приобрел имущественные права на объект незавершенного строительства —парковочное место — в паркинге многоэтажного дома в Клубничном переулке в Одессе. Деклараций за текущий год Куницкий не подавал.
#Буквы обратились к народному депутату за комментарием.
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