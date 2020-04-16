Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, накануне опубликовавший "пленки Ермака", заявил в НАБУ о "беспрецедентной коррупции" в Государственной налоговой службе.

Соответствующий пост Лерос опубликовал в Facebook.

Нардеп заявил, что к нему в руки попал отчет, который якобы “раскрывает факты организованной топ коррупции”, выявление которых “стоило министру его должности”.

По словам Лероса, отчет доказывает, что в течение последних месяцев в Государственной налоговой службе действует “программа”, направленная на уклонение бизнесменов от уплаты налогов.

“Согласно отчёту, с июня в Государственной налоговой службе начала действовать так называемая “программа”, суть которой заключается в организованном топ-чиновниками системы уклонении от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты. […] Всего за 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн, согласно данному документу”, — написал Лерос.

В качестве примера он привел часть отчета, где идет речь о доходе группировки в 42 млн и 87 млн грн за июль 2019 по Львовской и Донецкой областям соответственно.

































«Слуга» Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции в налоговой // 17 фото

Нардеп сообщил, что работники налоговой системы подтвердили ему достоверность фактов, изложенных в отчете. В связи с этим он обратился в Национальное антикоррупционное бюро.

“Я написал заявление в НАБУ и надеюсь на тщательное расследование, потому что масштаб коррупции, указанной в отчете, беспрецедентный. […] Я прошу правоохранительные органы дать оценку данным фактам, в отчете указаны конкретные фирмы и приведены детальные примеры с указанием проводок по фиктивным операциям”, — отметил Лерос.

Подводя итоги, нардеп заявил, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак “стоит Украине очень дорого”.

Как сообщалось ранее, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака.

А Государственное бюро расследований в связи с публикацией видео открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.