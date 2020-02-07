«Слуга» Лиза Богуцкая ищет свидетелей для руководителя САП Холодницкого: переписка

Такую переписку депутата корреспонденты #Букв сфотографировали в четверг в Раде.

Богуцкая писала адресату Назару Холодницкому, что кто-то готов сотрудничать по делу против одного из региональных руководителей.

“Он согласен, при том с радостью. Но сказал, что ему никто ничего не передавал. И еще спрашивает в качестве кого он там может выступить. Если в качестве свидетеля, то … (очевидно разорвет имя фигуранта – ред.) в щепки”, – пишет Богуцкая.

Переписку депутат вела в месседжер Facebook.

Вместе с тем не исключено, что Богуцкая могла переписываться с пранкером. Так, несколько месяцев назад #Буквам рассказывали, что переписку от имени Холодницкого пытались вести с нардепом Юрием Корявченковым. Но тот не отреагировал.

Кроме того, недавно заместитель генпрокурора Виктор Трепак сообщил, что от его имени просят закрывать дела.