«Слуга» Лиза Богуцкая ищет свидетелей для руководителя САП Холодницкого: переписка

Такую переписку депутата корреспонденты #Букв сфотографировали в четверг в Раде.
Богуцкая писала адресату Назару Холодницкому, что кто-то готов сотрудничать по делу против одного из региональных руководителей.
“Он согласен, при том с радостью. Но сказал, что ему никто ничего не передавал. И еще спрашивает в качестве кого он там может выступить. Если в качестве свидетеля, то … (очевидно разорвет имя фигуранта – ред.) в щепки”, – пишет Богуцкая.
Переписку депутат вела в месседжер Facebook.
Вместе с тем не исключено, что Богуцкая могла переписываться с пранкером. Так, несколько месяцев назад #Буквам рассказывали, что переписку от имени Холодницкого пытались вести с нардепом Юрием Корявченковым. Но тот не отреагировал.
Кроме того, недавно заместитель генпрокурора Виктор Трепак сообщил, что от его имени просят закрывать дела.
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- В понедельник, 3 февраля, нардеп решила публично извиниться перед ученым. При этом она перепутала фамилию социолога Евгения Головахи.