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«Слуга» Лиза Богуцкая ищет свидетелей для руководителя САП Холодницкого: переписка

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Лиза Богуцкая готова помогать со свидетелями Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Пятница, 7 февраля 2020, 15:28

Такую переписку депутата корреспонденты #Букв сфотографировали в четверг в Раде.

Богуцкая писала адресату Назару Холодницкому, что кто-то готов сотрудничать по делу против одного из региональных руководителей.

“Он согласен, при том с радостью. Но сказал, что ему никто ничего не передавал. И еще спрашивает в качестве кого он там может выступить. Если в качестве свидетеля, то … (очевидно разорвет имя фигуранта – ред.) в щепки”, – пишет Богуцкая.

Лиза Богуцкая

Фото: #Буквы

Переписку депутат вела в месседжер Facebook.

Вместе с тем не исключено, что Богуцкая могла переписываться с пранкером. Так, несколько месяцев назад #Буквам рассказывали, что переписку от имени Холодницкого пытались вести с нардепом Юрием Корявченковым. Но тот не отреагировал.

Кроме того, недавно заместитель генпрокурора Виктор Трепак сообщил, что от его имени просят закрывать дела.

Лиза Богуцкая

Фото: #Буквы

  • Ранее народный депутат от “Слуги народа” Лиза Богуцкая опубликовала на своей странице в Facebook пост с комментарием касательно дискуссии известного украинского социолога Евгения Головахи и министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета по поводу переписи населения. В своем посте Богуцкая назвала Головаху “дедушкой позапрошлого столетия”.
  • В понедельник, 3 февраля, нардеп решила публично извиниться перед ученым. При этом она перепутала фамилию социолога Евгения Головахи.
Теги: пранкер, Богуцкая, САП, Слуга народа, Холодницкий

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