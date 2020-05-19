Свое селфи она опубликовала в Facebook.
“Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 °С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!” – написала она.
маск
В конце марта нардеп от “Слуги народа” Людмила Марченко опубликовала в Facebook видео и фото в декорированной черным кружевом защитной маске.
- В субботу, 9 мая, Украина отмечала День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Не остались в стороне и представители украинской власти, которые, к слову, часто забывали о карантинных ограничениях.