Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла за заседание в вязанной маске с большими отверстиями.

Свое селфи она опубликовала в Facebook.

“Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 °С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!” – написала она.

маск

В конце марта нардеп от “Слуги народа” Людмила Марченко опубликовала в Facebook видео и фото в декорированной черным кружевом защитной маске.