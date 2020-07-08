Глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия в своей электронной декларации занизил стоимость своего нового дома в 10 раз.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Так, в декларации Арахамия указал дачный дом, площадью 295,7 кв. м, который находится в Вите-Почтовой, Киево-Святошинского района. Дом Арахамия купил год назад.

В декларации нардеп указал себя владельцев дачного дома, но с правом пользования жены Виктории и пяти своих детей (всего у Арахамии от двух браков шесть детей).

Согласно декларации “слуги народа”, дом площадью обошелся ему в 983 тысяч гривен, что по курсу Нацбанка на дату приобретения составило около $37 тысяч.

Дом находится на территории садового товарищества “Новита” – в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

На сайте Green Hills указано, что в продаже есть 11 домов. Также указаны актуальные цены на дома. Например, дома, которые всего на 10 кв. м больше, чем дом Арахамии стоят 380-400 тыс. долларов, а то в 10 раз больше, чем стоимость, которую в декларации указал народный депутат.

Да и дома, которые по квадратуре немного меньше, чем дом нардепа, все равно стоят по 400-550 тыс. долларов, в зависимости от планировки.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь – 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, который он купил за $37 тыс.