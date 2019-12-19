“Победители” были объявлены научным сообществом 18 декабря. Трансляцию осуществляло волонтерское общественное телевидение I-UA.TV.

Антипремия присуждается с 2016 года. В этом году было наибольшее количество номинаций — восемь. В них были представлены 27 кандидатов, отобранных на основании доказательств: документов, разоблачений в СМИ, свидетельств авторитетных ученых.

В номинации “Плагиатор 2019” были представлены следующие кандидаты:

• Константин Александрович Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов, за текстовые заимствования в докторской диссертации;

Сергей Витальевич Бабак, глава образовательного комитета ВРУ, за текстовые заимствования в публикациях и докторской диссертации;

• Петр Андреевич Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;

• Александр Иванович Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие “тазового дна”;

• Анна Анатольевна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

В итоге наибольшую долю голосов получил Сергей Бабак.

“История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации из работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что господин Сергей и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты”, – отметила глава совета ОО “ТРОН”, координатор антиплагиатной инициативы “Диссергейт”, кандидат экономических наук Светлана Вовк.

Она уточнила, что ученые ожидают реакции партии “Слуга народа” относительно нарушителя академической доброчестности.

Фото: Скриншот

Стоит отметить, что Бабак получил степень доктора технических наук после защиты в 2016 году диссертации “Компьютеризированные системы контроля окружающей среды объектов энергетики на базе беспилотных авиационных комплексов”.

Также были определены “победители” в номинациях “Фальсификатор 2019”, “Псевдоученый 2019”, “Скандал 2019” и других.

Фото: Sergey Babak / Facebook

(На видео – с 4:00)

СПРАВКА. Инициативная группа украинских ученых “Диссергейт” разоблачает факты плагиата и псевдонауки при защите диссертаций. Ее история началась со скандала вокруг докторской диссертации Екатерины Кириленко, жены вице-премьера Вячеслава Кириленко. “Диссергейт” проводит конкурс “Академическое недостоинство года”, в рамках которого можно проголосовать за самые громкие скандалы в украинской науке и образовании. Среди тех, кто голосует, значительный процент ученых и педагогов.

Уличенных в академическом плагиате, распространении псевдонаучных утверждений, коррупционных и других злоупотреблениях ученых Украины выдвигают журналисты, ученые и активисты (при наличии подтвержденных публикациями фактов таких нарушений).

  • В апреле в Министерстве образования и науки Украины предложили обсудить возможности отмены решения о присуждении ученой степени тем, в чьих работах будет найден плагиат.
  • Ранее Кабинет Министров одобрил создание Национального репозитария академических текстов для борьбы с плагиатом.