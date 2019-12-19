Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа") стал победителем антипремии "Академическое недостоинство —2019" в категории "Плагиатор 2019".

“Победители” были объявлены научным сообществом 18 декабря. Трансляцию осуществляло волонтерское общественное телевидение I-UA.TV.

Антипремия присуждается с 2016 года. В этом году было наибольшее количество номинаций — восемь. В них были представлены 27 кандидатов, отобранных на основании доказательств: документов, разоблачений в СМИ, свидетельств авторитетных ученых.

В номинации “Плагиатор 2019” были представлены следующие кандидаты:

• Константин Александрович Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов, за текстовые заимствования в докторской диссертации;

• Сергей Витальевич Бабак, глава образовательного комитета ВРУ, за текстовые заимствования в публикациях и докторской диссертации;

• Петр Андреевич Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования;

• Александр Иванович Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытие “тазового дна”;

• Анна Анатольевна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

В итоге наибольшую долю голосов получил Сергей Бабак.

“История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации из работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что господин Сергей и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты”, – отметила глава совета ОО “ТРОН”, координатор антиплагиатной инициативы “Диссергейт”, кандидат экономических наук Светлана Вовк.

Она уточнила, что ученые ожидают реакции партии “Слуга народа” относительно нарушителя академической доброчестности.

Стоит отметить, что Бабак получил степень доктора технических наук после защиты в 2016 году диссертации “Компьютеризированные системы контроля окружающей среды объектов энергетики на базе беспилотных авиационных комплексов”.

Также были определены “победители” в номинациях “Фальсификатор 2019”, “Псевдоученый 2019”, “Скандал 2019” и других.

(На видео – с 4:00)

СПРАВКА. Инициативная группа украинских ученых “Диссергейт” разоблачает факты плагиата и псевдонауки при защите диссертаций. Ее история началась со скандала вокруг докторской диссертации Екатерины Кириленко, жены вице-премьера Вячеслава Кириленко. “Диссергейт” проводит конкурс “Академическое недостоинство года”, в рамках которого можно проголосовать за самые громкие скандалы в украинской науке и образовании. Среди тех, кто голосует, значительный процент ученых и педагогов.

Уличенных в академическом плагиате, распространении псевдонаучных утверждений, коррупционных и других злоупотреблениях ученых Украины выдвигают журналисты, ученые и активисты (при наличии подтвержденных публикациями фактов таких нарушений).