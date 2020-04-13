Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Думаю, что завтра с утра мы сможем точно подтвердить это заседание (в среду – ред.) и будем обращаться снова к Президенту Украины, чтобы он инициировал заседание”, – сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник.

По его словам, между фракцией и Главой государства существует договоренность о том, что он будет помогать “Слуге народа” инициировать внеочередные заседания, чтобы не собирать 150 подписей депутатов в период пандемии COVID-19.

Отвечая на вопрос, какие решения депутаты будут принимать на внеочередном заседании, Корниенко рассказал, что в настоящее время подготовлен ряд актуальных законопроектов и предстоит быстро проанализировать, какие из них наиболее неотложны, “чтобы мы не задерживали депутатов в зале и проголосовали какой-то минимум”.

“В первую очередь, это второе чтение (законопроекты во втором чтении – ред.) или то, что можно в целом проголосовать, если на это будет согласие всех фракций. Я не думаю, что повестка дня будет какой-то фантастической. Думаю, что два-три – до пяти актов”, – отметил депутат.

Корниенко также рассчитывает, что Парламент в среду поддержит изменения в регламент, которые ускорят рассмотрение во втором чтении законопроекта по банкам.

Он также сообщил, что кадровый вопрос на внеочередное заседание пока не выносится.

Как сообщалось, при подготовке ко второму чтению в банковский законопроект внесено более 16 тысяч поправок.