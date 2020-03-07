На данный факт обратил внимание юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.
Он, в частности, обнародовал в Facebook скриншот поста Дубинского.
“Представители МВФ в неофициальной коммуникации сообщили премьеру Шмыгалю, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт”, – говорилось в удаленной публикации нардепа.
Дубинский не объяснял, почему удалил сообщение.
“Еще недели не прошло, как они сменили Правительство и на днях уволили генпрокурора. И уже нам отказали в кредите МВФ, а в мае – ожидаем дефолт. Молодцы, я действительно аплодирую группе Коломойского и Авакова. “Повоевали” с ЕС и США, показали кто в доме “хозяин”, что здесь послы не могут советовать нашему президенту, как сотрудничать”, – прокомментировал ситуацию Леменов.
В комментариях под его постом пользователи (в частности, руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов) подтвердили подлинность поста Дубинского.
- Ранее экс-совладелец “ПриватБанка”, украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times сообщил, что выступает за объявление Украиной дефолта. Он выразил мнение, что Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу жесткой экономии Международного валютного фонда (МВФ), а также объявить дефолт по внешнему долгу.
- Впоследствии сам Зеленский опроверг возможность дефолта в нашей стране, назвав соответствующие заявления “слухами” и “продуманными акциями”.