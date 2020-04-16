Корреспондент #Букв зафиксировал нардепа на улице возле здания Парламента.
Дубинский был одет в жилет итальянского бренда Moncler.
Стоимость такого на сайте бренда составляет $1285.
В описании указано, что мужской жилет Vulcan из линии 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, 7-й коллекции проекта Moncler Genius, выполнен из нейлона и “воплощает дизайнерское видение мужской одежды”. Модель характеризуется нашивками с логотипом Moncler.
Moncler S.p.A. — итальянский бренд одежды, обуви и других изделий, основанный в 1952 году Рене Рамильоном. Слово Moncler — это аббревиатура названия города Монестье-де-Клермон, расположенного во французских Альпах.
Наиболее популярной продукцией бренда являются куртки и спортивная одежда.
В 2003 году бренд приобрел итальянский предприниматель Ремо Руффини, ставший директором компании. Он разработал стратегию по продажам куртки Moncler по всему миру.
- Ранее народный депутат Александр Дубинский обвинил журналиста Дениса Бигуса в “заказухе” после расследования о 24 квартирах, 70 сотках земли, двух домах и 17 автомобилях “слуги народа”. Расследование вызвало большой резонанс в медиа и обществе. #Буквы собрали информацию о нардепе от президентской партии.
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