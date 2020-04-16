Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Дубинский прибыл сегодня на внеочередное заседание Верховной Рады в жилете стоимостью 1285 долларов США.

Корреспондент #Букв зафиксировал нардепа на улице возле здания Парламента.

Дубинский был одет в жилет итальянского бренда Moncler.

Стоимость такого на сайте бренда составляет $1285.

В описании указано, что мужской жилет Vulcan из линии 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, 7-й коллекции проекта Moncler Genius, выполнен из нейлона и “воплощает дизайнерское видение мужской одежды”. Модель характеризуется нашивками с логотипом Moncler.

Moncler S.p.A. — итальянский бренд одежды, обуви и других изделий, основанный в 1952 году Рене Рамильоном. Слово Moncler — это аббревиатура названия города Монестье-де-Клермон, расположенного во французских Альпах.

Наиболее популярной продукцией бренда являются куртки и спортивная одежда.

В 2003 году бренд приобрел итальянский предприниматель Ремо Руффини, ставший директором компании. Он разработал стратегию по продажам куртки Moncler по всему миру.