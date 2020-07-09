Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский вызвал киевского мэра Виталия Кличко "на бой", а именно - проехаться на велосипеде по киевским дорогам.

Об этом Дубинский сообщил в своем блоге на Youtube-канале.

Нардеп предложил проехать с Позняков до улицы Пушкинская, где расположена городская администрация Киева, чтобы протестировать качество дорог и наглядно показать отсутствие велодорожек.

Он проехал через Южный мост, Дружбы народов, Лыбидскую, Красноармейскую и доехал до Льва Толстого. На поездку у Дубинского ушел ровно один час.

“Виталий Владимирович Кличко, проедьте такой же маршрут, покажите велоудобства города для киевлян. А потом подумайте, идти вам в меры снова или не идти”, – заявил Дубинский.

Ранее издание “ЗеБабель” сообщило, что Дубинский снимал проморолик для своей предвыборной кампании на столичном Южном мосту, чем спровоцировал автопробку. По середине проезжей части со съемочной командой стал его зеленый внедорожник Mercedes-Benz G Class, а сам Дубинский пересел на велосипед. После этой публикации Дубинский пригрозил главному редактору интернет-издания “ЗеБабель” Екатерине Каберник “отшлепать трусами по лицу”.

Отметим, что 2 июля Дубинский опубликовал селфи из студии ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” , главной темой которого была отставка Якова Смолия. Нардеп прокомментировал свое участие в программе следующим образом: “Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”.