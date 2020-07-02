Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Главной темой ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1 + 1” стало заявление главы Нацбанка Якова Смолия. Эксперты и политики в студии обсуждают возможные последствия для экономики Украины после отставки главы НБУ. Но по словам, нардепа от президентской партии они “еб*т” Смолия.
“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”, – написал Дубинский.
Стоит отметить, что подписчикам нардепа не понравилось выражение и манера общения с людьми.
“Главный любитель собачьих ртов”, “пи*деть не мешки ворочать, коэффициент вашего депутатства -100”, “не к лицу, как для народного депутата. Не хочу такое читать от народного депутата. Потому так и живем. Быдло невоспитанное”, – написали украинцы.
- 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”.
- Правление Национального банка продолжит работать, несмотря на отставку главы центробанка Якова Смолия.
- Офис Президента опубликовал заявление после отставки председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
- Ряд нардепов отреагировали на решение Якова Смолия уйти с поста главы Нацбанка Украины. Они называют его “плохим знаком” и говорят о возможном возвращении старых коррупционных элит.
- Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.