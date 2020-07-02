Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что "еб*т в рот" главу Национального банка Украины Якова Смолия в прямом эфире телеканала "1+1".

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Главной темой ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1 + 1” стало заявление главы Нацбанка Якова Смолия. Эксперты и политики в студии обсуждают возможные последствия для экономики Украины после отставки главы НБУ. Но по словам, нардепа от президентской партии они “еб*т” Смолия.

“Еб*м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире “1+1”, – написал Дубинский.

Стоит отметить, что подписчикам нардепа не понравилось выражение и манера общения с людьми.

“Главный любитель собачьих ртов”, “пи*деть не мешки ворочать, коэффициент вашего депутатства -100”, “не к лицу, как для народного депутата. Не хочу такое читать от народного депутата. Потому так и живем. Быдло невоспитанное”, – написали украинцы.