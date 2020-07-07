Народный депутат от фракции "Слуги народа", который претендует на должность мэра Киева, Александр Дубинский пригрозил главному редактору интернет-издания "ЗеБабель" Екатерине Каберник "отшлепать трусами по лицу".

Аудиозапись Дубинский опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее издание “ЗеБабель” сообщило, что Дубинский снимал проморолик для своей предвыборной кампании на столичном Южном мосту, чем спровоцировал автопробку. По середине проезжей части со съемочной командой стал его зеленый внедорожник Mercedes-Benz G Class, а сам Дубинский пересел на велосипед.

Дубинский в своем Telegram-канале отреагировал на новость издания.

“К заказушной истории за деньги Кличко по велосипедной теме присоединился зебабель) тупые зеовцы)”, – написал Дубинский.

Он также оставил голосовое сообщение для главного редактора “ЗеБабеля” Каберник Кати.

“Катя, у меня вопрос. Здрасьте. Вот вы пишите ху*ню, что меня привезли на джипе на мост, а потом пересел на велосипед. Вы уверены в этой ху*не? Или хотите, чтобы я вас трусами отшлепал? Я могу. Давайте начнем”, – заявил “слуга народа”.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Дубинский снимал в центре Киеве видео о том, как ездит на велосипеде. Но спустя некоторое время пересел на Mercedes и уехал.

Нардеп от “Слуги народа”, бывший журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский в очередной раз оскандалился, комментируя отставку главы НБУ Якова Смолия. Это не первый и, вероятно, не последний скандал с его участием.