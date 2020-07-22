В "Слуге народа" хотят выдвинуть в мэры Одессы одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил сам президент Зеленский.

Об этом сообщает агентство “РБК-Украина” со ссылкой на окружение президента.

На выборах в Харькове кандидатом в мэры от “Слуги народа” может стать IT-бизнесмен Роман Катеринчик. Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в Парламент Катеринчик был десятым в списке “Партии Шария”.

При этом в “Слуге народа” признают, что за считанные месяцы найти реального конкурента Геннадию Кернесу вряд ли удастся.

По словам источников в команде Зеленского, в Днепре они хотят выдвинуть в мэры главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

“Слуга народа” Максим Бужанский также будет участвовать в выборах мэра Днепра, независимо от выбора Владимира Зеленского.