Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат от партии “Европейская солидарность” Ирина Геращенко.

“Депутат-“слуга” Холодов. Пропустил все внеочередные заседание ВР. Устроил скандал на авиарейсе”, – написала нардеп.

Ранее Холодов заявил, что переболел коронавирусом на Кипре.

Журналистка Наталья Седлецкая сообщила в Facebook, Холодов устроил скандал в аэропорту на Кипре, потому что авиалинии SkyUp сомневались, пускать ли его на рейс Ларнака-Киев.

“Эпическая ситуация. Только что депутат от “Слуги народа” Андрей Холодов устроил скандал в аэропорту на Кипре, потому что авиалинии SkyUp сомневались, пускать ли его на рейс Ларнака-Киев. За 5 часов до этого народный избранник сам опубликовал у себя на Facebook пост, в котором объяснил, почему последние полтора месяца он провел не в Украине, а на Кипре, пропустив 5 внеочередных заседаний Рады. Говорит, заболел там короновирусом, и врачи ему запретили выходить из дома, при этом тест ему не делали. Но депутат уверен, что переболел именно СOVID-19 в сложной форме, с острым бронхитом”, – объяснила журналистка.

По ее словам, работников SkyUp, очевидно, насторожила эта информация, обнародованная самим депутатом. Они задумались, не несет ли Холодов угрозу для других пассажиров рейса, и предложили обратиться к врачу и сдать тест.

“Я говорю, это вообще-то незаконно, вы не хотите меня выпускать ?! Так что ребята, вы извините, если я не доберусь! Это представители украинской компании, которые начитались прессу, нарушают законы! Мозгов полная корзина! Попытаюсь добраться до Киева, невзирая на придурков, которые сидят в этой компании!” – заявил депутат Андрей Холодов в своем видеообращении.

В общем, авиакомпания SkyUp Airlines теперь не пускает меня в самолёт.

🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ Опубліковано Андрієм Холодовим Четвер, 30 квітня 2020 р.

Геращенко попросила спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова отреагировать на поведение нардепа от “Слуги народа”.

“Хотелось бы услышать комментарий председателя ВР Д.Разумкова, первого номера списка “СН”, с оценкой действий своего соратника. Потому что “ЕС” он комментирует каждый день. И не в Facebook, а с самой высокой трибуны страны. Друзья, объявляем челендж: напишите господину Разумкову о “слугах”, действия которых он не заметил. Напомним Дмитрию, что он – первый номер “слуг”, пусть их и воспитывает”, – написала Геращенко.