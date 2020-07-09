«Слуга народа» и ОПЗЖ зарегистрировали больше всего нереалистичных законопроектов в Раде, – КИУ

Народные депутаты из фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" зарегистрировали в Верховной Раде больше всего нереалистичных законопроектов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

“По данным КИУ больше всего нереалистичных законопроектов зарегистрировали депутаты фракции “Слуга народа”. Из всего 203 нереалистичных законопроектов депутаты монобильшости были среди авторов 108 законопроектов. Также среди лидеров финансового популизма депутаты “Оппозиционного платформы – за жизнь”, в которых 61 нереалистичный законопроект”, – говорится в сообщении.

На третьем месте депутаты ВО “Батькивщина” с показателем 42 нереалистичные проекты.

Меньше популистских законопроектов, по данным КИУ, у депутатов “Европейской солидарности” (22 проекты) и “Голоса” (21 проект).

“Депутаты “Слуги народа” фактически возглавили рейтинг финансовых популистов Рады, зарегистрировав более 100 нереалистичных законопроектов с начала карантина. Значительная часть таких законопроектов были авторскими разработками депутатов монобильшости: в частности, Ольги Василевской-Смаглюк, Евгения Брагара, Дмитрия Чорного, Игоря Фриса, Зиновия Андреевича, Виктории Кинзбурськой и др. Тот факт, что депутаты “Слуги народа” подают такое количество нереалистичных законопроектов, выглядит странно. Как правило, представители большинства должны действовать в унисон с правительством, а не выдумывать собственные инициативы. В противном случае это выглядит как попытка перетащить одеяло и заняться самопиаром на социальную тематику”, – рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Он также добавил, что одной из главных тем законопроектов, зарегистрированных во время карантина, стал вопрос борьбы с коронавирусом. Депутаты часто регистрировали законопроекты, которые должны предоставлять финансовые льготы для бизнеса, обеспечивать финансовую поддержку населения и рост экономики.

При этом они не объясняли, “откуда взять средства на реализацию таких предложений и как компенсировать разницу в десятки и сотни миллионов гривен, которые могли не поступить в государственный бюджет”.

В июне 2020 года 15 из 423 народных депутатов почти не посещали заседания Верховной Рады.