Политические силы "Слуга народа" и Радикальная партия Олега Ляшко стали лидерами по тратам в 2019 году.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Так, в КИУ проанализировали расходы политических партий в 2019 году (согласно их финансовым отчетам, поданным в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

“Лидерами по расходам стали Радикальная партия Олега Ляшко и “Слуга народа”. Так, РПЛ в течение года потратила на уставную деятельность 493 млн гривен, “Слуга народа” – 479 млн”, – отмечается в сообщении.

На третьем месте по расходам – ВО “Батькивщина” (375 млн гривен).

За ней расположились “Европейская Солидарность” с 270 млн гривен расходов и “Голос” – 255 млн гривен.

Меньшие затраты у ряда партий, которые не прошли в Верховную Раду на выборах 2019 года: “Оппозиционного блока” (179 млн гривен), “Украинской стратегии Гройсмана” (117 млн гривен), ВО “Свобода” (100 млн гривен), партии “Сила и честь” (35 млн гривен).

Всего украинские партии потратили в 2019 году около 2,5 млрд гривен. Из них 63 % расходов – это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

“Полученные данные развенчивают миф о слепой вере в новые лица. Как и ранее, успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний. Финансовый отчет “Слуги народа” подтверждает этот тезис. Организация выборов требует значительных средств, и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных Интернет-команд или привлечение граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими, и одного только энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения полномасштабной кампании в рамках всей страны”, – подчеркнул председатель КИУ Алексей Кошель.

СПРАВКА. Во время исследования КИУ во внимание брались затраты партий, которые на последних парламентских выборах набрали более 2 % голосов. Данные приведены без информации об “Оппозиционной платформе – За життя”. Как отмечают в КИУ, отчет этой политсилы “не позволяет оценить общие расходы за 2019 год”.