Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о своих взаимотношениях с нардепом от "Оппозиционной платформы - За життя" Тарасом Козаком, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и которого связывают с Виктором Медведчуком.

Об этом Верещук рассказала в эфире программы Bihus.Info “Рольові Ігри”.

По словам Верещук, она знакома с Козаком с тех пор, когда была мэром города Рава-Русская Львовской области.

На вопрос журналиста, как Ирина Верещук относится к Козаку, нардеп ответила: “Нейтрально. Не положительно, не негативно”.

“Он был депутатом Львовского областного совета с 2010 года. Он баллотировался в нас по мажоритарному округу, а это создает такой тесный контакт и знакомство с любым городским, сельским, поселковым головой. Мы в шутку называли его “нашим бюджетом развития”. Он в районах Яворивского и Жовкивского избирательного округа сделал больше, чем два районные бюджеты развития. Так сложилось. Была полностью системная работа. Работали команды людей, которые день и ночь ездили по округу, описывали проблемы, знакомились с работниками всех сфер без исключения – начиная от священников и заканчивая учителями и врачами… Я не знаю, делал он это искренне или нет, но сделал очень много”, – рассказала депутат.

Ирина Верещук заявила, что в Верховной Раде всего два раза виделась с Козаком и “только поздоровались”.

“Как ни странно, мы виделись всего два раза, и то только в коридорах. Поздоровались – и все. Он посмеялся и сказал: “Ну окей, видел тебя на NewsOne и на 112”. Я говорю: “Ну спасибо, и теперь нас связывают именно таким образом”. Посмеялись – и не больше”, – рассказала нардеп.