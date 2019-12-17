Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что Верховную Раду нового созыва удалось "десакрализировать", в связи с чем многие нардепы предыдущих созывов "уже не хотят баллотироваться".

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

По словам Качуры, “десакрализировать” Парламент удалось благодаря инициативе о снятии депутатской неприкосновенности и закону о незаконном обогащении.

“Разные люди могут просачиваться, так во всем мире. Но все равно, если кандидат не работает, если он не представляет из себя ничего, люди не проголосуют и все… Мы десакрализировали Парламент. Многие народные депутаты предыдущих созывов уже не хотят баллотироваться. Они говорят: ну а смысл мне. Вот народный депутат ко мне один подходил и говорит: “Ну, раньше я шел, и у меня была неприкосновенность, а сейчас неприкосновенности не будет. Потом вы еще приняли закон про незаконное обогащение. Я сейчас уже ничего не могу купить, по сути, ни на себя, ни на родственников. Все заберете. И смысл? Раньше за голосование давали деньги, бывало и по миллиону долларов, а сейчас что?..” – рассказал Качура.

По словам нардепа, раньше “была определенная такса за все голосования”, а теперь “это будет обычной работой”. Качура выразил мнение, что Украина движется к европейской модели парламентаризма, “где быть депутатами непрестижно”.

“Я недавно общался с депутатами из палаты общин Великобритании, там никто не хочет особо быть депутатом. Потому что в Британии это просто высокое жалование, и у тебя есть какие-то определенные льготы на коммунальные услуги, и ты просто профессионал, который занимается законотворческой деятельностью и представляет интересы людей, но не небожитель. Надеюсь, что и мы к этой модели придем. Процесс мы запустили”, – заверил Качура.

Он также проинформировал, что поддерживает идею о сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек.