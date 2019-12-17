Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что нардепу восьмого созыва Татьяне Черновол дали задание по его дискредитации. Он уже направил запрос "по поводу психического здоровья" Черновол.

Об этом Качура рассказал в интервью #Буквам.

По его словам, все началось после открытия уголовного производства в отношении нардепа от “Европейской Солидарности” Софии Федины за ее высказывания в адрес президента Владимира Зеленского. Качура тогда обратился в правоохранительные органы по факту заявлений и первым сообщил в Сети об открытии уголовного производства против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.

“Когда я опубликовал, что есть такой ЕРДР, то они много ходили думали, что делать по этому поводу. Что делать. Давайте как-то надо с Качурой разобраться. Дальше – есть еще такой член партии “ЄС” Татьяна Черновол, которой, по моему мнению, дали задание по моей дискредитации. Она как бы взяла и написала, что он друг Шария и он финансировал его партию, ну то есть как бы это вообще полный бред… Она написала, что я во время Евромайдана возглавлял центральную организацию “Украинский выбор” вместо Медведчука. Полный абсурд”, – подчеркнул Качура.

Он уточнил, что направил два запроса в отношении Черновол, один из которых – по поводу “ее психического здоровья”.

“Она там понаписывала, что я рука Кремля и все остальное. Я по этому поводу направил два запроса, на каком основании у нее наградной автомат, с которым она в эфире обещала отстаивать интересы Пашинского. И второй, по поводу ее психического здоровья. И направил в разные учреждения”, – отметил Качура.

Нардеп считает запрос по поводу здоровья корректным, так как Черновол – ” публичное лицо”.

“Я считаю, что надо все-таки разобраться, Татьяна – публичное лицо. Для того, чтобы установить, насколько как бы человек может нести ответственность за свои высказывания, да. То есть нужно разобраться: может, она вообще неосудная. И ее нельзя привлечь к ответственности за ее слова. Те обвинения, которые прозвучали с ее стороны, они же не подтверждены ничем, но я понимаю, что она выполняла поставленную задачу”, – считает Качура.