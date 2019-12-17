Об этом Качура рассказал в интервью #Буквам.
По его словам, все началось после открытия уголовного производства в отношении нардепа от “Европейской Солидарности” Софии Федины за ее высказывания в адрес президента Владимира Зеленского. Качура тогда обратился в правоохранительные органы по факту заявлений и первым сообщил в Сети об открытии уголовного производства против Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой.
“Когда я опубликовал, что есть такой ЕРДР, то они много ходили думали, что делать по этому поводу. Что делать. Давайте как-то надо с Качурой разобраться. Дальше – есть еще такой член партии “ЄС” Татьяна Черновол, которой, по моему мнению, дали задание по моей дискредитации. Она как бы взяла и написала, что он друг Шария и он финансировал его партию, ну то есть как бы это вообще полный бред… Она написала, что я во время Евромайдана возглавлял центральную организацию “Украинский выбор” вместо Медведчука. Полный абсурд”, – подчеркнул Качура.
Он уточнил, что направил два запроса в отношении Черновол, один из которых – по поводу “ее психического здоровья”.
“Она там понаписывала, что я рука Кремля и все остальное. Я по этому поводу направил два запроса, на каком основании у нее наградной автомат, с которым она в эфире обещала отстаивать интересы Пашинского. И второй, по поводу ее психического здоровья. И направил в разные учреждения”, – отметил Качура.
Нардеп считает запрос по поводу здоровья корректным, так как Черновол – ” публичное лицо”.
“Я считаю, что надо все-таки разобраться, Татьяна – публичное лицо. Для того, чтобы установить, насколько как бы человек может нести ответственность за свои высказывания, да. То есть нужно разобраться: может, она вообще неосудная. И ее нельзя привлечь к ответственности за ее слова. Те обвинения, которые прозвучали с ее стороны, они же не подтверждены ничем, но я понимаю, что она выполняла поставленную задачу”, – считает Качура.
- Ранее Татьяна Черновол, участвовавшая в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии “Европейская солидарность”, опубликовала материал, в котором сообщила, что Александр Качура связан с нардепом и главой политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктором Медвечуком. В частности, Черновол сообщила, что Качура некоторое время сменял Медвечука на посту руководителя общественной организации “Украинский выбор” и опубликовала фото нардепа с соответствующей символикой. Также Черновол сообщила, что Качура оказывал юридическую поддержку блогеру Анатолию Шарию, который также баллотировался в Верховную Раду на минувших выборах.
- В ответ на это Александр Качура опроверг заявления Татьяны Черновол о его связях с Виктором Медведчуком и Анатолием Шарием.