Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“Сегодня (12 декабря) я подаю исковое заявление, где будут ответчиками Татьяна Черновол, “Прямой” канал, “5 канал” и лично Петр Алексеевич как бенефициар этого канала. Это будет иск о защите достоинства и деловой репутации, потому что та вся информация, которая размещена, она полностью фейковая. Я 2013-14 годах был на Майдане, и моя организация активно там работала. Мы горели в Доме профсоюзов и для меня неприемлемы такие обвинения”, – заявил Качура.

Нардеп напомнил, что коллега по Парламенту – народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол как-то написала, что Качура во время Евромайдана возглавлял центральную организацию “Украинский выбор” вместо олигарха Виктора Медведчука.

По словам Качуры, данное заявление является полным абсурдом, несмотря на то, что есть фотография, где Александр вместе с “Украинским выбором” участвует в социальной акции.

“Я предоставил документы, что я никогда не был руководителем этой партии, никакого отношения не имею. По каждому пункту я сделал извлечения из реестров государственных, в которых точно все указано. По поводу этой фотографии – я подтвердил то, что когда-то в студенческие годы в 2011-2012 году мы раздавали методы контрацепции – презервативы простыми словами – для студентов. То есть, когда “Украинский выбор” появился, никто тогда не знал, не было оккупации Крыма и всего остального, что сформировало отношение в обществе к этой организации. И мы со своей организацией – у меня была “Объединенная молодежь Украины” – вместе вышли на одну акцию, с их молодежной организацией и сделали совместное фото на фоне университета. Всё. А они начали писать, что я руководил партией”, – рассказал нардеп Качура, подчеркнув, что в “Украинском выборе”, согласно реестру, руководитель никогда не менялся.

Также нардеп подтвердил, что общается с Медведчуком.

Кроме того, Качура назвал Петра Порошенко “фюрером”.

“А по поводу Петра Алексеевича, я хочу, чтоб вы поняли вообще всю хронологию событий. После слов Черновол я публиковал из реестра эту информацию. Ее блог через минуту после публикации дали “5-й” и “Прямой” на своих сайтах. А мой ответ, опровержение – нет. Я подхожу к Петру Алексеевичу и говорю: “Петро Алексеевич, вы вообще на защите прав граждан стоите как президент пятый?” Он говорит “Да, да”. Я говорю: “Вот у вас на вашем телеканале, где вы являетесь бенефициаром и собственником, разместили откровенно фейковую информацию. Согласно Гражданского Кодекса я имею право на опровержение. То есть, как вы считаете, я имею на это право?”. А он говорит в ответ: “Ми нічого по вам знімати не будемо, ніяку інформацію”. И добавляет, мол, идите в суды, суды в ваших руках. То есть я ему говорю: “Петро Алексеевич, извините, конечно, но уже не те времена, может, у вас было такое ручное управление, у нас такого сейчас нет”. Он сразу взбесился. А другие депутаты видят, что некомфортно их фюреру, и давай меня отваживать – давайте идите отсюда, и так дальше“, – рассказал Александр Качура.

Нардеп уточнил, что “в лингвистическом понимании фюрер – это лидер, руководитель в переводе с немецкого”.