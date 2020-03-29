Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который ранее обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака и его брата в коррупции, направил по этому поводу обращение в НАБУ.

Об этом он написал в Facebook.

29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Сам Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.

“Раз украинцам не хочешь объяснить про факты коррупции изложенной в моем посте, а для русских ты находка, потрудись в НАБУ обьяснить, как ты барыжишь государством”, — написал Лерос.

Депутат заявил, что отправляет в НАБУ “обращение с флешкой” и ждет “10% от награбленного”, которые “отправит в детский дом”.

“Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть”, — написал он.