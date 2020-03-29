Об этом он написал в Facebook.
29 марта нардеп от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на государственные должности.
Сам Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР по распространенному Леросом видео.
“Раз украинцам не хочешь объяснить про факты коррупции изложенной в моем посте, а для русских ты находка, потрудись в НАБУ обьяснить, как ты барыжишь государством”, — написал Лерос.
Депутат заявил, что отправляет в НАБУ “обращение с флешкой” и ждет “10% от награбленного”, которые “отправит в детский дом”.
“Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть”, — написал он.
- Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Андрей Ермак обратился в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с публикацией видеороликов с участием его брата.