Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за отказа смотреть российский сериал.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в понедельник водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров Ярину Черногуз и Анастасию Конфедерат. Это произошло после того, как они попросили водителя выключить русскоязычный сериал, который был включен в автобусе.

Девушки возвращались с похорон погибшего в зоне ООС Николая Сорочука. Компания-перевозчик публично принесла девушкам извинения, вернула средства, потраченные ими на билеты, а также применила санкции к водителю — его решили уволить.

На этом инцидент мог быть исчерпан, однако народный депутат от фракции партии “Слуга народа”, замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь заявил, что эта ситуация является проявлением “культурной нетерпимости”, а также сообщил, что обеспокоен будущим уволенного водителя и хочет написать на девушек заявление в полицию.

Несмотря на шквал критики как со стороны общественности, так и со стороны коллег Брагаря, народный депутат все же обратился в полицию.

“Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано по высказываний Настьонки Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку. Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любой другой язык реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина — это общий дом для всех ее граждан без учета язык общения, вероисповедания или национального происхождение. Так было, так есть и так будет всегда!”, — заявил Брагарь.