Политическая партия "Слуга народа" обновила устав и увеличила количественный состав своего руководящего органа с пяти до восьми человек.

Соответствующие решения были приняты на сегодняшнем съезде партии, сообщают #Буквы.

Так, в состав Высшего совета партии вошли нардепы Евгения Кравчук (будет отвечать за коммуникацию), Александр Качура (партийное строительство), Вадим Галайчук (международная работа), Роман Грищук (работа с сообществами), Ольга Коваль (образование и развитие), Анатолий Остапенко (юридические вопросы), Артем Культенко (региональное развитие), а также член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).

Во время заседания глава партии Александр Корниенко сообщил, что “Слуга народа” вводит изменения в устав. Так, планируется внедрить единый электронный реестр партии, контроль за членством в партии, членские взносы.

“Наш устав морально и физически устарел… Мы вводим единый электронный реестр членства в партии. Это будет уставный орган в рамках секретариата. Есть позиция регистратора, который будет отвечать за то, чтобы членство было учтено… Мы вводим многоуровневый контроль за вступлением в члены партии с помощью реестров открытых данных”, – отметил Корниенко.

Он уточнил, что во время парламентской избирательной кампании в ЦИК регистрировались люди, которые представлялись членами “Слуги народа”.

“Есть ситуации, когда человек может назваться членом партий и пойти в ЦИК подать документы. Такая ситуация была на парламентских выборах. Я думаю, возможно, в зале есть и кандидаты, у которых на округе такое было”, – заявил Корниенко.

Также будут введены членские взносы, которые должны помочь “сформировать актив” для обеспечения нужд партии. Данная норма ранее отсутствовала в уставе.

Съезд “Слуги народа” также решил, что партия будет участвовать в местных выборах, которые состоятся в октябре.