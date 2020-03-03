Кандидат в народные депутаты Украины по 179 округу (Харьковская область) от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании.

Об этом проинформировали в пресс-службе партии.

“Кандидат от партии “Слуга народа” Виктория Алексейчук решила прекратить участие в предвыборной кампании на 179 округе. Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии”, – отмечается в сообщении.

В нем также указано, что решение о выдвижении Алексейчук было принято до того, как стало известно, что в довыборах в Парламент примет участие экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

“Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это… Светличная действительно опытный управленец с конкретными успешными кейсами. И это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей в Харьковской области. Было бы стратегической ошибкой для “Слуги народа” останавливать такого специалиста на пути в Верховную Раду или как-то препятствовать”, – подчеркнули в политсиле.

В “Слуге народа” отметили, что не намерены добиваться победы своего кандидата любой ценой, а Светличная соответствует критериям, по которым политсила отбирала своих кандидатов.

Стоит отметить, что согласно результатам последнего опроса социологической группы “Рейтинг”, кандидат от “СН” Виктория Алексейчук набирала лишь 12,5% голосов. А лидером электоральных симпатий среди кандидатов является Юлия Светличная. Ее готовы поддержать 62,3 % тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании.

Как сообщали в Центральной избирательной комиссии, промежуточные выборы по округу № 179 назначены на 15 марта. Для участия в них зарегистрировались четыре десятка кандидатов, в том числе Юлия Светличная (самовыдвиженец).

Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.