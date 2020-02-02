Депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку. А в Интернете, как нам всем хорошо известно, такого не прощают.

#Буквы собрали самое интересное.

Начиналось все так:

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.

Позже, на депутата напала икота, и он объяснил свою “гениальную” идею и извинился. Говорит, что “еще не научился отвечать”:

Пенсионерка, с которой общался “слуга народа”, посоветовала политику продать мозги и заявила, что [разочарована] политикой Зеленского, за которого, кстати, голосовала:

Партия извинилась за высказывания соратника:

Остро отреагировал коллега по цеху Александр Дубинский:

А вот вишенка на торте от еще одного коллеги Гео Лероса:

Юлия Владимировна, как настоящий оппозиционер, продолжила свою священную войну против “новых лиц”:

Пользователи Сети напомнили, о прошлых “победах” Брагаря, который пытался воевать против девушек-волонтерок:

А в социальных сетях начали шутить и мемить, неистово собирая лайки:

Нашлись и те, кто довольно творчески подошел к стартапу по продаже друзей наших меньших. Пользователи писали стихи и обращались к кинематографу:

А вот те самые комментарии из-за которых у виртуоза слова должна была начаться икота:

Но, не все так плохо, как казалось на первый взгляд (нет): Евгению Брагарю “магдовали” дальнейшую политическую карьеру:

А еще добрые люди апдейтнули биографию депутата в “Википедии”. Слава – она такая: