Об этом он заявил на презентации нового телеканала для жителей Донбасса “ДОМ”.
Потураев отметил, что пока что этот способ невыполнимый, потому что у Украины нет такого оружия.
“Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда”, — сказал Потураев, отвечая на вопрос будут ли глушить сигнал со стороны РФ.
Микита Потураєв, народний депутат від фракції “Слуга народу”: “Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає”. pic.twitter.com/d7Fh9j1YMg
— Букви (@Bykvu) March 2, 2020
Ранее министерство культуры, молодежи и спорта Украины презентовало концепцию уже запущенного телеканала “Дом” для временно оккупированных территорий.
Напомним, в ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в течение 3 месяцев запустить украинское телевещание на 80% оккупированных территорий Донбасса. В феврале стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины перенесло запуск телеканала для временно оккупированных территорий на 1 марта.
- Над запуском нового телеканала для временно оккупированных территорий Украины работает режиссер сериала “Слуга народа” Алексей Кирющенко.
- Ведущие политического ток-шоу “Пульс” на телеканале “112 Украина” Владимир Полуев и Анна Степанец стали консультантами канала для оккупированных территорий.