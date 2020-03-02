Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что самый эффективный способ решения проблемы с Россией — сбросить на нее атомную бомбу.

Об этом он заявил на презентации нового телеканала для жителей Донбасса “ДОМ”.

Потураев отметил, что пока что этот способ невыполнимый, потому что у Украины нет такого оружия.

“Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда”, — сказал Потураев, отвечая на вопрос будут ли глушить сигнал со стороны РФ.

Микита Потураєв, народний депутат від фракції “Слуга народу”: “Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки немає”. pic.twitter.com/d7Fh9j1YMg — Букви (@Bykvu) March 2, 2020

Ранее министерство культуры, молодежи и спорта Украины презентовало концепцию уже запущенного телеканала “Дом” для временно оккупированных территорий.

Напомним, в ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в течение 3 месяцев запустить украинское телевещание на 80% оккупированных территорий Донбасса. В феврале стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины перенесло запуск телеканала для временно оккупированных территорий на 1 марта.