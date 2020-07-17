«Слуга народа» Сольский признал, что как голосовать ему говорил Богдан

Депутат "Слуги народа" и председатель аграрного комитета Николай Сольский подтвердил то, что 15 июля в сессионном зале переписывался с экс-главою Офиса президента Андреем Богданом. Переписка касалась советов не поддерживать ряд вопросов, которые должны были рассматриваться во время пленарного заседания.

Об этом сообщила журналистка “Радио Свободы” София Середа.

15 июля #Буквы сфотографировали переписку Сольского с абонентом, подписанным как “Бод последний 2”, который советовал не голосовать за законопроект №3355, касающийся изменения субъектов декларирования, в частности членов наблюдательного совета Нацбанка (по мнению эксперта Сергея Фурсы там есть много людей аффилированных с олигархом Игорем Коломойским). Также он просил не голосовать за кадровые вопросы.

“В принципе, догадаться о том, кого Сольский мог так назвать у себя в телефоне, не сложно. Но одно дело – предположение, совсем другое – объяснение самого Сольского. Спросила. Ответил. Таки Богдан”, – написала журналистка.

На уточнение о том, действительно ли Богдан влияет на Сольского как на депутата, давая ему советы, он заявил, что нет.

“Я не согласовывает с ним работу. Мы откровенно и давно общаемся в веселом тоне. И, если вы видели, там есть такое красивое сообщение: “Них**я не голосуй” и три смайлики”, – ответил Сольский.