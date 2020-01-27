Нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Николай Тищенко признался, что он не пишет сам законы, а лишь вносит правки.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

Как утверждает сам нардеп, он не занимается написанием законопроектов – их пишет комитет социальной политики.

Тищенко объясняет, что его юридическая группа имплементирована в каждый комитет, и таким образом она вносит правки, которые были предложены с его стороны.

“Моя юридическая группа имплементирована в каждый комитет и от меня идут правки. Относительно образования, например, они были приняты, и, что мы еще там сделали..”, – рассказывает нардеп.

На вопрос относительно того, платит ли он сам своим помощникам или выделяет деньги из средств, которыми обеспечивает государство нардепов относительно выплат зарплат помощникам, Тищенко ответил, что часть людей из его команды работает бесплатно, на общественных началах.

“Часть работает бесплатно, на общественных началах. Все они – молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя. Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип – есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт”, – добавил нардеп.