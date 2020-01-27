Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.
Как утверждает сам нардеп, он не занимается написанием законопроектов – их пишет комитет социальной политики.
Тищенко объясняет, что его юридическая группа имплементирована в каждый комитет, и таким образом она вносит правки, которые были предложены с его стороны.
“Моя юридическая группа имплементирована в каждый комитет и от меня идут правки. Относительно образования, например, они были приняты, и, что мы еще там сделали..”, – рассказывает нардеп.
На вопрос относительно того, платит ли он сам своим помощникам или выделяет деньги из средств, которыми обеспечивает государство нардепов относительно выплат зарплат помощникам, Тищенко ответил, что часть людей из его команды работает бесплатно, на общественных началах.
“Часть работает бесплатно, на общественных началах. Все они – молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя. Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип – есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт”, – добавил нардеп.
- Ранее Александр Дубинский призвал нардепа Николая Тищенко пройти проверку на детекторе лжи, а также прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Поводом стало обнародование в Telegram-канале пранкера “Джокера” переписки от имени главы ГПУ Руслана Рябошапки с нардепом Николаем Тищенко – о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с Александром Ткаченко, а также о деньгах в конвертах для депутатов президентской фракции.
- Дубинский обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру по поводу переписки его коллеги по фракции Николая Тищенко с пранкером, выдававшим себя за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.