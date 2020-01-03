Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко собрал друзей в своем ресторане "Сейф" на вечеринку Vip-похмелка после Нового года.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте жены нардепа Аллы Барановской.

В этом году Тищенко в своем ресторане провел вечеринку VIP похмелка “Плохие мамы”.

“Велкомм дринк от партнеров, тематическая фото-зона для твоих хороших фоток, сюрпризы и подарки от ведущего, Dj сет от 2х очаровательных девушек, показ нижнего белья и купальников сикрет-шоу от балета, а кавер-бэнд, сделает вечер зажигательным”, – говорится в анонсе вечеринки.

На своей странице в соцсети жена нардепа опубликовала короткие видео “зажигательной вечеринки”, на которой присутствовал и сам Тищенко.

Стоит отметить, что на страницах нардепа в соцсетях нет ни одного упоминания о вечеринке, хотя ранее Тищенко активно анонсировал свои Vip-похмелки, которые проводят не первый год.