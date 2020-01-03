Видео опубликовано в Instagram-аккаунте жены нардепа Аллы Барановской.
В этом году Тищенко в своем ресторане провел вечеринку VIP похмелка “Плохие мамы”.
“Велкомм дринк от партнеров, тематическая фото-зона для твоих хороших фоток, сюрпризы и подарки от ведущего, Dj сет от 2х очаровательных девушек, показ нижнего белья и купальников сикрет-шоу от балета, а кавер-бэнд, сделает вечер зажигательным”, – говорится в анонсе вечеринки.
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На своей странице в соцсети жена нардепа опубликовала короткие видео “зажигательной вечеринки”, на которой присутствовал и сам Тищенко.
Стоит отметить, что на страницах нардепа в соцсетях нет ни одного упоминания о вечеринке, хотя ранее Тищенко активно анонсировал свои Vip-похмелки, которые проводят не первый год.
- Ранее Александр Дубинский призвал нардепа Николая Тищенко пройти проверку на детекторе лжи, а также прийти на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Поводом стало обнародование в Telegram-канале пранкера “Джокера” переписки от имени главы ГПУ Руслана Рябошапки с нардепом Николаем Тищенко – о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с Александром Ткаченко, а также о деньгах в конвертах для депутатов президентской фракции.
- Дубинский обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру по поводу переписки его коллеги по фракции Николая Тищенко с пранкером, выдававшим себя за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.