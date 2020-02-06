Соответствующую переписку удалось сфотографировать корреспонденту #Букв.
Напомним, сегодня еще до начала рассмотрения законопроекта о рынке земли президиум и трибуну Парламента заблокировали нардепы от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”.
При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Во время блокировки президиума Тимошенко пыталась вырвать микрофон у Разумкова и порезала палец.
Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.
Стоит отметить, что Тимошенко стояла на месте спикера в президиуме в течение всего вечернего заседания.
Корреспонденту #Букв удалось заснять, как нардеп Клочко отчитывается в чат “слуг народа”, что занял своей карточкой гнездо Разумкова и не дал возможности проголосовать Тимошенко.
Сам Дмитрий Разумков в комментарии журналистам выразил надежду, что скоро вернется на рабочее место, потому что и так потерял зарплату за сегодня.
- Сегодня Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На утреннем заседании уже дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.
- Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Верховной Рады повредила микрофон на месте спикера ВР Дмитрия Разумкова и поранилась.