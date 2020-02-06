Глава комитета местного самоуправления, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко отчитывался в чат "слуг", что не дал голосовать лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заняла место председателя Верховной Рады в президиуме.

Соответствующую переписку удалось сфотографировать корреспонденту #Букв.

Напомним, сегодня еще до начала рассмотрения законопроекта о рынке земли президиум и трибуну Парламента заблокировали нардепы от “Батькивщины” и “Оппозиционной платформы – За життя”.

При этом лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады в президиуме. Во время блокировки президиума Тимошенко пыталась вырвать микрофон у Разумкова и порезала палец.

Когда после перерыва в зал заседаний вошел глава ВР Дмитрий Разумков, она не пропустила его на спикерское место.

Стоит отметить, что Тимошенко стояла на месте спикера в президиуме в течение всего вечернего заседания.

Корреспонденту #Букв удалось заснять, как нардеп Клочко отчитывается в чат “слуг народа”, что занял своей карточкой гнездо Разумкова и не дал возможности проголосовать Тимошенко.



Сам Дмитрий Разумков в комментарии журналистам выразил надежду, что скоро вернется на рабочее место, потому что и так потерял зарплату за сегодня.