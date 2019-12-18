Народный депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер решила взять на поруки Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Вагнер сообщила в Facebook.

“Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25 бригады ДШВ. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь имеют полное право на уважение и защиту от общества. Теперь, что касается правовой позиции. Меру пресечения, домашний арест, по моему мнению, нужно отменить. Яна Дугарь – сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Яна Дугарь – порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Яна Дугарь – защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена”, – сказала Виктория Вагнер.

Напомним, что сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда относительно отмены меры пресечения для Яны Дугарь.

Заседание суда отменили, так как в апелляционную инстанцию не пришли документы из Печерского суда.

13 декабря Печерский районный суд Киева отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест сроком до 8 февраля 2020 года.

Дугарь обвиняют по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, “а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы”.

За это преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное лишение свободы.

Следствие подозревает Дугарь в том, что она якобы вела наблюдение за местом проживания Шеремета.