Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец выступил против запрета гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.

“Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был – ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей”, – сказал он на “Форуме реформ: на пути в Вильнюс” в Киеве.

Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

“Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину”, – добавил он.

Ранее популярный российский спортивный журналист и видеоблогер Юрий Дудь назвал украинцев и россиян “братьями навек”.

Стоит отметить, что Юрий Дудь имеет гражданство Российской Федерации, но по национальности является украинцем. А родился он в Германии.