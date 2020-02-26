Об этом сообщает информагентство “Интерфакс-Украина”.
“Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я не поддерживаю такой законопроект (если бы он был – ред.). Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей”, – сказал он на “Форуме реформ: на пути в Вильнюс” в Киеве.
Данное мнение он выразил в ответ на вопрос о возможном запрете гражданам России и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.
“Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину”, – добавил он.
Ранее популярный российский спортивный журналист и видеоблогер Юрий Дудь назвал украинцев и россиян “братьями навек”.
Стоит отметить, что Юрий Дудь имеет гражданство Российской Федерации, но по национальности является украинцем. А родился он в Германии.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
- Обеспокоенность законопроектом высказали и члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции “Слуги народа”: Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо бороться с фейками, которые раскалывают страну, но не с честными журналистами.