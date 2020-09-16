Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сегодня с утра раздавал коллегам указания, какие из запланированных к рассмотрению законопроектов являются "принципиальными".

Переписку удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Она велась в чате под названием “Аналитика”.

Так, Дубинский определил как “принципиальные” следующие документы: №3640, 4077, 3817 и 2412. Об этом народный избранник и уведомил коллег.

Стоит отметить, что все эти документы были включены в сегодняшнюю повестку дня заседания Верховной Рады. Два из низ были приняты.

Это законопроект № 3640 – о продлении моратория на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения по валютным ипотечным кредитам. Инициатором данного проекта закона является Александр Дубинский.

Документ был поддержан с предложениями президента Владимира Зеленского. Мораторий продлили только на полгода – до 21 апреля 2021 года (изначально его планировалось продлить до 1 января 2022 года).

Также нардепы сегодня успели принять проект постановления № 4077 – о назначении Василия Горбаля членом Совета Национального банка Украины.

К двум другим законопроектам очередь сегодня не дошла.

Это документ № 3817 “О внесении изменений в закон Украины “О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”. Этот законопроект инициирован Кабинетом Министров.

Документом предлагается определить перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация, включив в этот перечень пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание, социальные выплаты, стипендии, зарплату (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан.

Также депутаты не успели сегодня рассмотреть законопроект № 2412-д “О разведке”. Он определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой. Инициаторами документа являются ряд нардепов от “Слуги народа”.