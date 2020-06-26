Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, которая заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества", назвала реакцию общества на эти слова "организованным буллингом".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Третьякова также заявила, что не собирается уходить с поста председателя Комитета по вопросам соцполитики.

“Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного булинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду в публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш Президент и Андрей Ермак. Потому что ходила и предлагала этот план всем политическим силам. Ни одна другая политическая сила не могла даже представить себе, что советскую социальную парадигму можно зацепить”, – написала она.

Депутат также считает, что она неудачно выбрала слова, однако она имеет право на ошибку.

“Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. Относительно дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессов от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своими действиями”, – сообщила она.

Кроме того, Третьякова также добавила, что “держится пока” только благодаря поддержке ее родных, президента Владимира Зеленского и друзей.

“Держусь пока при поддержке семьи, Президента, фракции, офиса Президента, друзей, соратников … Фракция у нас замечательная. Несмотря на все, что говорят снаружи. Впереди еще чудесные раскрытия новых политиков”, – отметила она.

Напомним, ранее Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.