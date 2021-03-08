Covid-19 Украина

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«Слуга народа», который был замешан в секс-скандале, вручил патриарху Варфоломею письмо от Зеленского

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который был замешан в секс-скандале, вручил патриарху Варфоломею письма от Владимира Зеленского и Епифания.

Понедельник, 8 марта 2021, 14:04

Об этом сообщает сайт «Ромфея».

Народный депутат Богдан Яременко поблагодарил патриарха Варфоломея за теплые слова и отметил важность его предстоящего визита в Украину.

После этого Яременко вручил главе Фанара письма от Зеленского и Епифания, а также подарил икону, написанную в цветах национального флага.

Он подчеркнул что главное – это “письменное приглашение от имени президента и народа Украины посетить нашу страну по случаю празднования 30-летней годовщины независимости Украины в этом году”.

Фото: Никос Маггинас, Вселенский патриархат

Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

1 ноября 2019 года Богдан Яременко сообщил, что намерен покинуть пост главы комитета по вопросам внешней политики. 11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Богдана Яременко в отставку с этой должности.

  • 13 ноября 2019 года сообщалось, что Богдан Яременко, которого должны были уволить с должности главы комитета ВР, продолжает вести заседания.
  • Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что вопрос об увольнении Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики должны рассмотреть на следующей пленарной неделе. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 3 декабря.
Теги: Патріарх Варфоломій, Богдан Яременко, видео, митрополит Епифаний

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