«Слуга народа», который был замешан в секс-скандале, вручил патриарху Варфоломею письмо от Зеленского

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который был замешан в секс-скандале, вручил патриарху Варфоломею письма от Владимира Зеленского и Епифания.

Об этом сообщает сайт «Ромфея».

Народный депутат Богдан Яременко поблагодарил патриарха Варфоломея за теплые слова и отметил важность его предстоящего визита в Украину.

После этого Яременко вручил главе Фанара письма от Зеленского и Епифания, а также подарил икону, написанную в цветах национального флага.

Он подчеркнул что главное – это “письменное приглашение от имени президента и народа Украины посетить нашу страну по случаю празднования 30-летней годовщины независимости Украины в этом году”.

Фото: Никос Маггинас, Вселенский патриархат