«Слуга народа», который был замешан в секс-скандале, вручил патриарху Варфоломею письмо от Зеленского

Об этом сообщает сайт «Ромфея».
Народный депутат Богдан Яременко поблагодарил патриарха Варфоломея за теплые слова и отметил важность его предстоящего визита в Украину.
После этого Яременко вручил главе Фанара письма от Зеленского и Епифания, а также подарил икону, написанную в цветах национального флага.
Он подчеркнул что главное – это “письменное приглашение от имени президента и народа Украины посетить нашу страну по случаю празднования 30-летней годовщины независимости Украины в этом году”.
Фото: Никос Маггинас, Вселенский патриархат
Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Парламента переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. Обсуждались, в частности, условия и стоимость интимных встреч. Переписку сфотографировал корреспондент #Букв. Впоследствии нардеп Яременко, выступая с парламентской трибуны, объявил, что публикация его переписки является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
1 ноября 2019 года Богдан Яременко сообщил, что намерен покинуть пост главы комитета по вопросам внешней политики. 11 ноября фракция “Слуги народа” приняла решение переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и отправить Богдана Яременко в отставку с этой должности.
- 13 ноября 2019 года сообщалось, что Богдан Яременко, которого должны были уволить с должности главы комитета ВР, продолжает вести заседания.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что вопрос об увольнении Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики должны рассмотреть на следующей пленарной неделе. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 3 декабря.