Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

“У меня старший ребенок пошел в третий класс. Вы знаете о чем я думала весь день 1 сентября. Что этот год, он уникален и он по-трагически даже уникальный, потому что фактически в этом году в школу пошли дети, которые были рожденные в 2013 -14 году. На Донбассе это дети, вот родились и они всю жизнь живут в обстреле, войнушках, подвалах, где немытые, где нечесаные … на линии разграничения “, – сказала Янченко.

В ответ на вопрос журналистки о том, почему на Донбассе “немытые и нечесаные” дети, Янченко заявила, что ее муж в 2015-2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВГА, поэтому она “видела все лично”.

Позже во время того же эфира Янченко извинилась за свои слова о детях Донбасса.

“Возможно я некорректно высказалась о детях. Но на самом деле, я действительно переживаю, что происходит там с детьми, особенно на линии разграничения. Возможно это материнские чувства. Простите, если я кого-то обидела и задела чьи-то чувства”, – сказала нардеп.