Об этом нардеп написал на своей странице у Facebook.
“Когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы. Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан правильно!” – отметил Юнаков.
Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.
Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Ранее некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за проблемной процедуру отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там сомневаются относительно поддержки Украины ЕС и МВФ.
- Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нет угрозы безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом из-за проблемной процедуры отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.