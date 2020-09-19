Об этом нардеп написал на своей странице у Facebook.

“Когда стал депутатом с проукраинскими взглядами, начали писать смешные угрозы. Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан правильно!” – отметил Юнаков.

Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.

Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.