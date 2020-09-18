Народный депутат Александр Юрченко, который прошел в Верховную Раду от партии "Слуги народа", а после попадания в коррупционный скандал был исключен из фракции, в 2009 году украл четыре бутылки пива.

Об этом сообщил главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники.

По его словам, в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива “Старопрамен” в магазине “Каштан” по адресу Большая Васильковская, 92.

В то же время, 4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в открытии уголовного дела. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимой служебную проверку.

По мнению Бутусова, данное обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения – вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов.

“Факт включения в списки “Слуг” людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты, может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании “Слуг” на местных выборах”, – добавил главред Цензор.НЕТ.

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.