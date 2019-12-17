«Слуга народа» Качура считает Джокера «хорошим явлением»

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

“А по поводу Джокера. Его можно было бы поблагодарить, если он выводит на чистую воду нечистых коллег на руку, так что я считаю, что это вообще хорошее явление, вне зависимости от того, кто это делает. Хотя аутентичность опубликованных переписок не подтверждена ничем и это может быть вброс”, – сказал Качура.

Он считает, что на рейтинг партии переписки с Джокером не влияют.

“Рейтинги на самом деле не снизились. Потому что я смотрел социологию, и там было около 43% у партии “Слуга народа”. То есть люди они понимают, что это информационные атаки. И все”, – добавил нардеп.