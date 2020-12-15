Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх, избранный в 92-м округе в Киевской области, вел переписку о гостиницах для отдыха.

Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады “слуга народа” Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области) переписывался об отелях для отдыха.

“6750 уже)))”, – пишут “слуге народа”.

“Ого” – отвечает Колюх. И получает ссылку на отель в Доминиканской республике – “Catalonia Bavaro Beach”

“Валера, выбираем рик … Вам бронировать? … Египет растет тоже”, – пишут Колюху.

“Заказывайте” – отвечает он.