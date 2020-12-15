Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.
Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады “слуга народа” Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области) переписывался об отелях для отдыха.
“6750 уже)))”, – пишут “слуге народа”.
“Ого” – отвечает Колюх. И получает ссылку на отель в Доминиканской республике – “Catalonia Bavaro Beach”
“Валера, выбираем рик … Вам бронировать? … Египет растет тоже”, – пишут Колюху.
“Заказывайте” – отвечает он.
- Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Петруняк 3 декабря во время заседания Верховной Рады рассматривал на телефоне фото голой женской груди.