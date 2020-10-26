Представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько заявил, что обошел лидера Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду по 208-му округу.

Об этом Гунько написал на своей странице в Facebook.

“За параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избрания. ожидаемо, что при таких обстоятельствах карьера радикала подходит к логическому завершению”, – написал Гунько.

А еще его очень интересует вопрос, кто является главным спонсором кампании Олега Ляшко.